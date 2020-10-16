Как получить гражданство и паспорт Финляндии для россиян

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Согласно официальным данным, получить паспорт северного государства сравнительно проще, чем в западноевропейских странах или США. Так ли это на самом деле и как получить Финское подданство?

Этапы получения гражданства

Временное или непрерывное разрешение на пребывание в стране: первое – выдается сроком на 1 год, а второе – на 4 года. Но чтобы получить ВНЖ нужно подготовить пакет документов. Чтобы все сделать правильно и не получить отказ рекомендуется обратиться за консультацией к юристам миграционной компании. Например, часто оставляют о компании rumunia ru отзывы, и благодарят юристов за их работу.

Получить такие визы можно, если:

Иностранец поступил учиться в финское образовательное учреждение (крайне важно выбрать ту специальность, по которой затем вы сможете работать, так как здесь непринято работать «не по профессии»);

Происходит воссоединение с семьей (относится только к мужу/жене, детям и родителям);

Имеется контракт на работу от работодателя (как и в любой европейской стране, необходимо предоставить доказательства того, что на данную вакансию нельзя взять местного гражданина);

Имеется статус беженца (если человек испытывает притеснение на национальной или религиозной почве в родной стране). Стоит отметить, что Российская Федерация не воспринимается Финляндией как опасное государство (за исключением Чеченской Республики).

Оформление ПМЖ

Для того, чтобы оформить разрешение на постоянное нахождение в стране, необходимо легально прожить на территории Финляндии не менее четырех лет. В таком случае присваивается статус «Р».

Следующей ступенью уже является получение подданства данной страны.

Как получить гражданство?

Стать полноправным жителем северной европейской страны русскому человеку в целом несложно. Для этого существуют три основных способа:

Получение гражданства с рождения: каждый ребенок, появившийся на свет на территории этого государства, автоматически становится его гражданином. К этой же категории относятся дети, усыновленные финскими гражданами в возрасте до 12 лет. Получение гражданства на основании заявления:

Дети, рожденные от отца с финским гражданством;

Дети, усыновленные в возрасте старше 12 лет;

Люди, утратившие гражданство;

Лица в возрастном диапазоне 18-22 лет, проживающие здесь от 6 до 10 лет.

Оформление гражданства по ходатайству.

Требования, которым должен соответствовать заявитель

Существует перечень определенных условий, которые должны быть выполнены кандидатом для того, чтобы получить финский паспорт:

Документально подтвердить наличие жилья на территории этого северного государства;

Иметь доказательства того, что в родном государстве отсутствуют судимости, долговые обязательства по социальным и налоговым взносам;

Прожить на постоянной основе в Финляндии не менее 4лет;

Пройти языковые курсы, сдать экзамен и получить сертификат о знании национального языка;

Подтвердить материальную состоятельность.

Пакет документов

Заграничный паспорт с активным сроком действия;

Сертификат о сдаче языкового экзамена;

Выписка с банковского счета о наличии материальных средств;

Заявление.

Куда передавать документы?

Для подачи заявления, необходимо обратиться в Финскую Полицию. Кроме того, предоставить пакет необходимых документов можно в электронном формате на сайт Миграционной Службы.

Заявление переходит в статус рассмотрения. По времени данная процедура может занять от 2 до 12 месяцев. В случае личного присутствия заявителя в момент подачи заявления срок может быть сокращен. Эти моменты часто обсуждают на тематических форумах и питшут отзывы о миграционных компаниях в которые обращались.

Основным преимуществом финского паспорта для россиянина является возможность сохранить гражданство родного государства. Все дело в том, что в Финляндии разрешено двойное гражданство, поэтому для получения паспорта русскому человеку не надо отказываться от российского подданства.

Евгений Счастливый