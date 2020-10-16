Как уехать в Польшу на ПМЖ

/В мире/

Некоторые выбирают яркое солнце, тепло, ласковое море. Другие люди больше ценят комфорт, качество существования. Для жизни они предпочитают благополучные государства Евросоюза, к которым относятся Норвегия и Швеция. Соискателям следует присмотреться к Польше.

Иммиграция в страну дарит много преимуществ. Человек может жить в Европе, при этом не испытывая значительных проблем в понимании местного менталитета. Гражданам важно обратить внимание на то, как можно оформить постоянный вид на жительство в Польше. Проще всего это сделать при помощью юристов миграционной компании, которые разбираются в тонкостях польского законодательства. Посмотрите на отзывы о компании aristipp, и убедитесь в простоте получения процедуры с юристом.

Кто может претендовать на получение ПМЖ

Если соискатель проживает в государстве 3-5 лет на законных основаниях и у него есть временное разрешение, он может стать гражданином Польши. При рассмотрении документов большого значение имеют причины иммиграции.

Если у соискателя нет родственников, проживающих в стране, то для получения гражданства Польши важно иметь одно из следующих оснований:

Трудовая деятельность в стране по договору.

Создание фирмы.

Воссоединение с членами семьи.

У студентов есть возможность получить временный вид на жительство. Особенность разрешения на пребывание в стране в том, что оно не продлевается после окончания учебного заведения. При желании остаться в стране на ПМЖ соискателю следует начать в Польше трудовую деятельность по договору найма или связать себя узами брака с гражданином государства.

При наличии польского диплома у молодого специалиста не возникнет существенных проблем при поиске работы. Документ об окончании учебного заведения, полученный в Польше, подтверждать не нужно. У выпускников ВУЗов страны нет необходимости в оформлении разрешения на трудовую деятельность.

Стоит помнить, в стаж пребывания в государстве срок обучения в высшем учебном заведении засчитывается не полностью, а только 1/2 часть.

Трудовая деятельность и ведение бизнеса

При трудоустройстве в Польше оформить постоянный вид на жительство можно через 5 лет. У соискателя должен быть ВНЖ. Его можно получить исключительно при наличии разрешения на работу. Работодатель должен приложить определённые усилия, чтобы соискатель получил разрешение.

Переезд в Польшу возможен не только при открытии собственного бизнеса, но и при приобретении уже действующей фирмы. Человек также может войти в состав учредителей польской организации.

Если бизнес будет успешным, власти страны могут пойти на встречу. В этом случае у человека появляется возможность через 3 года получить ПМЖ государства. Учитывается не только прибыльность компании, но польза от ее деятельности экономической системе страны. Минимальное условие ускоренного получения постоянного вида на жительство - обеспечение двух польских граждан рабочими местами.

Воссоединение с семьей

Соискатели, прибывшие в Польшу по семейным обстоятельствам, могут претендовать на оформление постоянного вида на жительство спустя 2 года проживания в государстве. Продолжительность брачного союза должна составлять более трёх лет. Родственником может являться не только житель, имеющий паспорт Польши, но также иностранный гражданин, у которого есть ВНЖ или ПМЖ.

Основные требования

Власти страны заботятся об уровне безработицы. Человек должен доказать, что он не будет существовать на государственные пособия. Важно предоставить документы, подтверждающие финансовую стабильность. При подаче заявления соискателю следует доказать не только свой официальный источник дохода, но и наличие места проживания.

Документы, необходимые при подаче заявления на получение ПМЖ:

Фотография - 4 шт.;

Автобиография;

Документ, подтверждающий прописку;

Договор аренды;

Справка о нужном количестве лет проживания в государстве;

Дипломы учебных заведений;

Документ о финансовой стабильности;

Ходатайство.

Постоянный вид на жительство бессрочный. Раз в 10 лет следует менять только карту.

Преимущества ПМЖ

При наличии ПМЖ и ВНЖ у граждан появляется возможность получать бесплатно медицинскую помощь, начинать трудовую деятельность, открывать и развивать свой бизнес.

Соискатели, оформившие постоянный вид на жительства, могут путешествовать по государствам, входящим в Шенгенскую зону. Максимальное время пребывания в другой стране - 3 месяца в каждые полгода.

Евгений Счастливый