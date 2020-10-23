Молдова готовится к выборам

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1 ноября 2020 года в Молдавии пройдут выборы президента. Результаты социологических опросов демонстрируют интересные результаты.

Согласно данным Ассоциации социологов и демографов Молдовы, фаворитами выборов являются действующий президент Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду.

За Додона готовы проголосовать 41.7%, за Санду 24.5%. На 3 месте экс-вице-премьер Андрей Нэстасе с 12.2%, а лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – на 4-м с 8.6%.

Однако согласно данным Votum.md, в гонке наоборот лидирует Майя Санду с 39.8%.

На 2 месте глава города Бельцы Ренато Усатый – 27.65%. А Игорь Додон лишь на 3-м – 19.26%.

Ряд молдавских экспертов заявляет о вероятности проведения 2 тура, в котором сойдутся Игорь Додон и Майя Санду, как это было 4 года назад. Тогда в первом туре Додон набрал 47.98%, а Санду – 38.71%. Во втором: Додон – 52.11%, Санду – 47.89%.

Всего на президентские выборы выдвинуто 8 кандидатов:

?Ренато Усатый — кандидат «Нашей партии»; экс-глава города Бельцы. В 2014 г. заявил о коррупции во власти, выкачке денег из банковской системы и последующего вывода их из страны. В 2016-м в Молдавии выдали ордер на арест Усатого по обвинению в заказе убийства банкира Горбунцова в 2012 г., розыск осуществлялся и по линии Интерпола (в 2018-м году был удален из базы). После этого политик скрылся в Москве, куда был отправлен в командировку.

В июле 2020г. тверским районным судом Москвы было вынесено решение о заочном аресте Усатого. По версии следствия, Усатый в составе международного преступного сообщества в 2013 - 2014 гг. участвовал в незаконных валютных операциях по выводу более 500 млрд рублей из России через молдавский банк «BC Moldindconbank S.A.».

?Андрей Нэстасе — кандидат Партии «Платформа Достоинство и Правда», правозащитник. Вице-премьер-министр Республики Молдова и Министр внутренних дел Республики Молдова с 8 июня по 12 ноября 2019 г. Обвинен лидером Либеральной Партии Киртоакэ в нанесении ущерба Молдавии в размере 7 миллионов евро из-за причастности Нэстасе к приватизации госпредприятия Air Moldova.

?Тудор Делиу — кандидат Либерал-демократической партии Молдовы, депутат Парламента Молдовы с 2010 по 2019 г. До августа 2020 г. являлся председателем Либерал-демократической партии Молдовы.

?Игорь Додон — президент Республики Молдова с 23 декабря 2016.

?Виолетта Иванова — кандидат Политической Партии «ШОР», действующий депутат Парламента Молдовы.

?Майя Санду — кандидат Партии «Действие и солидарность», экс-министр просвещения, экс-премьер-министр. Кандидат на пост Президента Молдавии на выборах 2016 г. и 2020 г.

?Октавиан Цыку — кандидат Партии национального единства. Действующий депутат Парламента Молдавии.

?Дорин Киртоакэ — кандидат Избирательного блока «UNIREA», экс-глава Кишинёва. Председатель Либеральной партии.

? Из-за пандемии коронавируса введены следующие меры:

?На всех участках будут дезинфицирующие средства, СИЗ, измерение t°.

?Гражданам рекомендуют приходить со своей ручкой.

?Избирателям, у которых при входе на участок обнаружат повышенную t°, подготовят отдельное место и предоставят специальную урну.

?Общая дезинфекция участка будет проводиться каждые 3 часа.

?Граждане на самоизоляции или на лечении в больнице смогут проголосовать по месту пребывания с помощью переносной урны.

?Избирательная кампания сопровождается заявлениями об иностранном вмешательстве. Нарышкин был не первым. Например, новостные порталы Молдавии обвинили Facebook в подтасовке информации: в сети блокировалась негативная информация о Санду.

При этом Санду уже обвинила Додона в намерении фальсифицировать результаты выборов: якобы Додон потратит $2 млн на покупку голосов в Приднестровье и будет пытаться сфальсифицировать результаты на 17 участках в России.

Хоть Додон ранее и заявлял о низкой вероятности майдана, такой сценарий рассматривать стоит. Для оппозиционного кандидата Майи Санду, которую поддерживают западные игроки, выборы решающие, в случае провала – карьера может быть закончена. Поэтому могут быть предприняты шаги по дестабилизации ситуации с целью остаться подольше.

#выборывмире #молдавия

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"