Помпео позвонил Лукашенко

/В мире/

Президент Беларуси и Госсекретарь США 24 октября поговорили по телефону.

О чём почти полчаса говорили Лукашенко и Помпео:

Обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, за время, прошедшее после февральского визита Помпео в Минск, обстановка изменилась разительно.

Говорили о внутриполитической обстановке - и в Беларуси, и в США.

Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью.

Лукашенко рассказал собеседнику о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси.

Так же президент подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы.

В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ - по защите общего пространства - в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран - Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать. Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует.

Лукашенко подчеркнул - мы выступаем за мирное и спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре.

Говорили о судьбе одного из граждан США и Республики Беларусь.

А еще Лукашенко пожелал успехов в проведении политической кампании в США в целом и лично Дональду Трампу.

Источник: Телеграм-канал "Пул Первого"