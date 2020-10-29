Историю надо помнить...

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28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков, посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории УССР войсками Красной Армии в 1944 году.

Первые населенные пункты в районе восточного Донбасса советские войска освободили в декабре 1942 года.

Основные бои продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В это время на украинской земле было сосредоточено до половины всех советских сил. 23 августа 1943 года был освобожден Харьков, в сентябре-октябре этого же года шла битва за Днепр, кульминацией которой стало изгнание фашистов из Киева.

Завершила этот этап войны Карпатская операция, начавшаяся 9 сентября 1944 года. 27 октября 1944-го советские войска освободили Ужгород, а 28-го вышли на современную западную границу Украины.

Всего в 1943–1944 годах Вооруженные силы СССР провели на территории УССР 15 наступательных операций. В боях за освобождение Украины погибло около трех миллионов советских солдат.

Светлая память павшим воинам-освободителям!