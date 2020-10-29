Как открыть бизнес в Греции в 2020 году

/В мире/

Греция – это одно из тех государств, где пляжный отдых возможно совместить с богатой культурной программой. Одновременно с этим коммерсанты Греческой Республики долгое время успешно ведут своё дело во всём мире.

Особенность предпринимательства в Греции

Граждане с опытом считают: зарубежное предпринимательство – это план на продолжительный период времени. Планируете достичь триумфа? Подготовьтесь постепенно и целенаправленно создавать устойчивое здание своего дела на основе высококачественной продукции, безупречного обслуживания и принципиальной честности. Прежде чем запустить бизнес, надо ознакомиться с национальными обычаями и изучить здешний кодекс. Не личшним будет и изучить личный опыт людей и их историю иммиграции. Изучить, как онии получали граждантсво с international expert, миграционной компанией, о которой пишут положительные отзывы на тематически формух.

Невзирая на некоторые сложности, с которыми встретилась экономика данной республики в минувшие годы, аналитики чтут запас государства и дают прогноз ему в ближайшем предстоящем новый этап экономического роста. Оказывать содействие этому будут и огромное количество туристов, и вложения, и национальный жизненный уровень.

В сопоставлении с иными государствами ЕвроСоюза Греция содержит один из наиболее низких уровней расходов на существование, потому считается оптимальным результатом для наёмного трудоустройства, для запуска своего дела либо для пребывания и ведения работы в Онлайн без каких-то географических ограничений.

Намереваясь запустить бизнес в Греции, надо брать во внимание существенные отличия в образе жизни туристических центров и провинциальных местностей, где существование идёт в равномерном ритме и стремится к стереотипам минувшего столетия. Современные разновидности предпринимательства более всего подойдут для изменивший на европейский лад центров, а на окраине разумнее будет проводить дела по стандартной форме.

Какое направление подобрать

Во всём мире важны туризм, строительство и судостроение, а также тенденция с/х промышленности: виноградные плантации, обработка оливок. Самый популярный бизнес в Греции для россиян и иных лиц СНГ, это:

Русские, украинские, белорусские торговые точки и рестораны – продажа, за чем скучают приезжие, на территории их недолгого пребывания; так как хочется иногда приобрести баночку сгущённого молока либо пачку гречневой крупы. Кафе и продукты навынос всегда востребовано, особенно в туристических местах с высокой посещаемостью. Мастерские по ремонту самой разной специализации – компетентный специалист вне зависимости от своей национальности будет пользоваться спросом. Гостиничное дело в данной республике требует наиболее существенных вложений, но совершенно окупает себя, а именно когда нацеливаться в основном на русскоговорящих посетителей. Организация поездок в русскоязычные государства для греков – ниша особенная и малопопулярная, но еще пользуется спросом. Востребованы ежедневные нужды: маникюрный сервис, услуги дантиста, стилиста, визажиста и др. Но в представленной ситуации стоит быть особенно внимательным, поскольку состоятельные местные граждане выбирают и здешних мастеров, кроме того соперничество в данных областях довольно высока.

Оформление и обретение предпринимательства в Греции

В первую очередь для посещения республики потребуется виза, заграничный паспорт и медицинская страховка. Кроме всего, если вы намерены пребывать тут от трёх месяцев, то придётся подать заявление на присвоение ВНЖ на территории этой страны.

Главные виды предприятий, признанные греческим кодексом:

Частный коммерсант;

организация публичной компании;

совместное предприятие;

бизнес-товарищество с ограниченной либо неограниченной ответственностью;

дочерний иностранной фирмы;

отделение иностранной фирмы;

офшорная фирма.

Если планируете приобрести открытое дело в Греции, стоит собрать документацию к выполнению процесса подписи:

Продавец и потребитель обязаны показать паспорт.

Покупатель обязан показать наделённый ему налоговый распознавательный No, а продавец – доказать, что нет неисполненных перед страной налоговых обязанностей, взаимосвязанных с обладанием жилья.

Для чужестранцев, кроме лиц Евросоюза, потребуется специальное разрешение греческой Минобороны для приобретения коммерческой деятельности либо жилплощади, находящихся вблизи греческих границ.

Бизнес и ВНЖ

Для коммерсанта, планирующего запустить своё дело в данном государстве, приемлемы несколько способов к обретению греческого ВНЖ. К таким относятся: статус материально свободного гражданина, желание вести своё дело в данной стране, а также покупка жилплощади.

Для обретения ВНЖ на основании статуса материально свободного лица нужно иметь официально подтверждённую ежемесячную прибыль от 2 тыс. евро.

Владелец данного статуса сможет посещать иные государства ЕС без ограничений. Обычно, впервые ВНЖ выдаётся на период до 2 лет. Зачастую этого предостаточно, чтобы коммерция дала отличный итог, впоследствии право на нахождение увеличивают срок. Спустя 5 лет пребывания в Греческой Республике возможно обрести ПМЖ, а ещё спустя 5 – подданство Греции.

В случае, когда происходит регистрация бизнес-визы на территорию данной страны, потребуется предоставить выписку с банковского счёта с суммой от 60 тыс. € и принести в консульство проект вложений. Если бизнес получает положительный результат, то возможно оформлять предприятие и приобретать ВНЖ. Данный ВНЖ необходимо продлевать каждый год, исправно оплачивая все налоги и пошлины и доказывая доходность открытой компании.

Для оформления ВНЖ по причине покупки своего жилья необходимо посетить республику заранее по национальной визе и доказать обеспеченность для дальнейшего обретения жилплощади в Греции. Документально должен быть доказан общий капитал не меньше 250 тыс. €.

Евгений Счастливый