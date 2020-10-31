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Способы получит ВНЖ в Румынии

Из всех республик Европейского Союза, обрести удостоверение личности ЕС будет легче, став румынским подданным.

И, если одних притягивает лишь паспорт Европы, приобретя который, собираются иммигрировать в иные государства Евросоюза, то остальные — желают навсегда задержаться в Румынской Республике и получить гражданство ЕС. Более подробно читайте на сатйе https://greeneufuture.com/.

И не напрасно, поскольку столько уникального и незабываемого «несёт» в себе Румынская Республика:

  • И морской песок, и лесные горы, и равнины;
  • архитектурные памятники и музеи;
  • интенсивно расширяющая экономика.

ВНЖ в Румынской Республике

Невзирая, что ВНЖ в Румынской Республике обрести просто, это всё равно тратит много сил, времени и средств. А также необходимы существенные мотивы. Приступать к оформлению ВНЖ, потребуется с долгосрочной Румынской визы категории «D». По такой визе в республике разрешено проживать 3 месяца. И, если в планах остаться еще, то за 30 дней перед завершением, надо посетить службу миграции, и ходатайствовать на увеличение визового срока и обретение разрешения на ВНЖ.

В каких ситуациях возможно претендовать на ВНЖ

  1. Если в Румынской Республике живут родственники, например, родители либо муж\жена. И вы хотите воссоединиться со своей семьёй.
  2. Если вы официально трудоустроены, и имеется трудовой договор от нанимателя, подтверждающий это.
  3. Если собираетесь обучаться в одном из Университетов данной страны. А также необходимо передать бумагу о зачислении.
  4. Если имеется своя предпринимательская деятельность в Румынской Республике.
  5. Если считаетесь вкладчиком, и уже вложили в экономическое развитие страны.
  6. Если прибыли на медицинское обследование, которое длится дольше, чем виза. Либо представляетесь волонтёром. Но с этой целью должны быть доказывающие справки.

Также, возможно принять временный ВНЖ в статусе беженца.

Иммигранты вправе приобретать румынское недвижимое имущество. Но это не считается причиной для обретения ВНЖ, и уж кроме того подданства.

Требуемая документация:

  • ходатайство на ВНЖ;
  • заграничный паспорт и копия;
  • страховой полис;
  • документ об отсутствие судимости;
  • бумага, подтверждающая румынское местожительство;
  • заключение доктора о неимении серьёзных патологий, которые смогут нанести урон румынским подданным.

ВНЖ оформляется сроком на 12 месяцев. И его возможно и необходимо, по окончанию продлевать. После 5 лет беспрерывного нахождения в Румынской Республике, возможно приобрести постоянный ВНЖ либо подданство.

Румынское подданство

Имеется упрощённая схема приобретения румынского подданства. Из-за того, что число пенсионеров увеличивается, а молодёжь всё чаще иммигрирует в наиболее расширенные экономически государства ЕС, власть державы уменьшает сроки приобретения подданства до 1 года для иммигрантов, которые сумеют подтвердить собственное румынское происхождение.

Под упрощённую процедуру в принятие гражданства попадают лица, состоящие в брачных отношениях с румыном. Тогда подданство возможно принять уже спустя 3 года.

А для остальных иммигрантов будут общие условия:

  • Беспрерывное пребывание в Румынской Республике в течение 5 лет;
  • отсутствие противозаконных деяний;
  • регулярный доход для собственного обеспечения;
  • знание румынского языка на базовом уровне.

Получая румынское удостоверение личности, вы обретаете полноправное европейское удостоверение. С которым возможно абсолютно на законных основаниях трудоустраиваться во многих государствах Евросоюза. Ещё одно преимущество, что нет необходимости отрекаться от собственного подданства. В Румынской Республике разрешено двойное гражданство.

Румынская Республика— современная, прогрессивная, цивилизованная и доброжелательная республика. Здесь любой сумеет выбрать деятельность по вкусу, начиная от с/х до открытия своей предпринимательской деятельности. Для того, кто иммигрирует с семьёй, немаловажно, что из-за новых реформ, обучение стало довольно качественным и достойным за румынской границей. А добрые и отзывчивые граждане, проживающие, помогут побыстрее адаптироваться и быть членом общества.

Евгений Счастливый

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Категория: Новости / В мире

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