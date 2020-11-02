Майя Санду vs Игорь Додон

/В мире/

Основной оппонент уже возможно бывшего президента Молдавии Майя Санду, экс-премьер страны, обошла Додона на 3.55%, набрав 36.16% голосов в первом туре выборов президента. Игорь Додон набрал лишь 32.61% голосов.

Ренато Усатый, экс-мэр города Бельцы, оказался на 3 месте, набрав 16.9%. Кандидат от партии «Шор» Виолетта Иванов на 4-м, набрав 6.49%. Подробнее о том, кто есть кто из кандидатов, я уже писал в одном из постов.

Во втором туре президентских выборов, который пройдет 15 ноября, избиратели будут выбирать между Санду и Додоном. Победа того или иного кандидата зависит от перераспределения голосов Усатого, который еще накануне первого тура заявил, что не поддержит Додона.

При этом Санду уже поддержали кандидаты Нэстасе, Цыку и Киртоакэ, набравшие суммарно 6.47%. Сама Санду намеревается перетянуть себе и голоса Иванов. По крайне мере Санду сегодня уже заявила журналистам, что ее, Усатого и Иванов «объединяет то, что мы все хотим изменений».

Более того Санду уже перешла к традиционной риторике во время предвыборной кампании на постсоветском пространстве о грядущих люстрациях. Кандидат в президенты заявила, что сейчас она со сторонниками работает над очищением администрации президента – как начала очищения политического класса.

Следующим шагом, по словам Санду, «должно стать очищение парламента».

В контексте будущего победителя на выборах стоит обратиться к результатам зарубежного голосования – голосования диаспор. Около 70% граждан Молдавии за рубежом проголосовали за Майю Санду, на втором месте расположился Усатый с 17.29% голосов, и только на 3 месте Додон с 3.64% голосов. В любом случае у кандидатов есть еще 2 недели на мобилизацию электората, не дошедшего до участков во время первого тура.

Источник: #выборывмире