Выборы в США: Это интересно...

/В мире/

В США во время подведения итогов выборов изначально ориентируются на прогнозы ведущих СМИ, которые используют сложные статистические модели для определения победителя.

На них будем ориентироваться и мы.

- в 3.00 мск можно ждать первых цифр - закрываются участки в первых штатах на востоке, а в 3.30 мск еще в нескольких - в сумме на них приходится около 130 из 538 выборщиков

- к 5.00 мск закрываются участки в штатах, дающих в сумме около 430 выборщиков, в том числе большинство колеблющихся штатов

- в 6.00 мск завершается голосование в последних колеблющихся штатах

- в 9.00 мск последней закрывается Аляска В 2008 и 2012 году победитель был известен около 7.00 мск, в 2016 пришлось ждать еще около часа.

В 2000 и 2004 годах все было сложнее – в первом случае дело дошло до Верховного суда, а во втором результат зависел от одного штата (Огайо), и Джон Керри признал свое поражение только к вечеру следующего дня

В этом году могут быть неожиданности - свои коррективы вносит голосование по почте. В некоторых штатах полученные дистанционно голоса начнут считать только на следующий день после выборов.

Источник: Телеграм-канал "Наивный лис"