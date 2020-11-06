Выборы в США. Что произошло за день?

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Ситуация по-прежнему не ясна. Байдену осталось набрать 6 голосов выборщиков, подсчет продолжается, в центре внимания всё больше оказываются суды

Неизвестен результат в 4 штатах – Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии. CNN относит к неопределившимся еще и Аризону

Трамп требует остановить подсчет голосов в Неваде и Пенсильвании, пересчитать голоса в Висконсине, и даже говорит, что пришедшие после дня выборов голоса не будут засчитаны. Но как он этого добьется – не ясно

Суд Мичигана отказался остановить подсчет голосов по требованию штаба Трампа

В крупнейшем округе Невады, где находится Лас-Вегас, бюллетени будут принимать до 12 ноября

В Пенсильвании подсчет голосов даже приостановили после подачи иска штабом Трампом, но потом возобновили

В штабе Байдена говорят, что иски команды Трампа по подсчету голосов безосновательны.

Источник: РИА НОВОСТИ