Признал поражение? Почему Трамп спешит ввести санкции против Ирана

/В мире/

Администрация действующего президента США Дональда Трампа вместе с Израилем готовит новые санкции против Ирана, пишут СМИ. Политолог Павел Салин поделился мнением о том, что стоит за этими действиями.

Администрация действующего президента США Дональда Трампа вместе с Израилем и странами Персидского залива готовится ввести "как можно больше" новых санкций против Ирана до инаугурации в январе Джо Байдена.

Якобы специальный представитель США по Ирану Эллиотт Абрамс в воскресенье встретился в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом с целью обсуждения плана санкций. В понедельник Абрамс должен провести переговоры с израильским министром обороны Бенни Ганцем и главой МИД Габи Ашкенази.

Источники в Израиле сообщили порталу, что такой "поток" санкций усилит давление на Иран и помешает Байдену вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий.

По данным Axios, Абрамс на закрытом мероприятии ранее заявлял, что администрация Трампа планирует вводить новые санкции против Ирана каждую неделю до 20 января – дня инаугурации нового президента.

За несколько недель администрация Трампа при поддержке израильских дипломатов и силовиков подготовила список иранских организаций, в отношении которых будут введены санкции.

Из Израиля Абрамс отправится в ОАЭ и затем в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить санкционный план, сообщает Axios. При этом 18 ноября в Израиль должен прибыть госсекретарь США Майк Помпео, он может посетить другие страны региона в попытке усилить давление на Иран.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин поделился мнением о том, что стоит за этими действиями.

"Это говорит о том, что Трамп признает победу Байдена и свое поражение, именно поэтому он намерен вводить санкции до 20 января. Что касается внешнеполитического измерения, то не секрет, что администрация Трампа воспринималась в мире, на Ближнем Востоке как самая произраильская. Трамп имел от этого серьезные политические дивиденды, поддержку. И эта поддержка ему не помешает после ухода с президентского поста – мало ли, какие счета ему будут предъявлять республиканцы. Чем больше он сейчас сделает для Израиля, тем на большее он может рассчитывать после ухода из Белого дома. Но вопрос в том, оправдаются ли эти ожидания или нет. Но у него сейчас нет другого выхода", – сказал Павел Салин.

Он не исключил, что в случае победы Байдена, встанет вопрос о возвращении США в иранскую ядерную сделку.

"Это вопрос даже не к Байдену, а к будущей администрации США: к госсекретарю, к министру обороны, к профильным советникам. А кто ими станет, сейчас, наверное, не знает даже сам Байден. Есть утечки в СМИ, но все это очень предварительно, месяца через три можно будет говорить определенно. Все будет зависеть от будущей американской администрации, но она в любом случае будет настроена гораздо менее антиирански, чем администрация Трампа", – считает Павел Салин.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения СБ ООН.

В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии администрация Трампа пыталась добиться принятия резолюции о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.

Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истек 18 октября.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/