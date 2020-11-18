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За прошедшие выходные пресечен ввоз 9 партий мандаринов из Турции

При проведении карантинного фитосанитарного контроля в морском порту «Новороссийск» и «Туапсе» за прошедшие выходные Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора не допущено к ввозу 9 партий мандаринов из Турции общим весом 152 тонны.

В подкарантинной продукции был обнаружен карантинный для РФ объект. С целью недопущения проникновения и распространения карантинного энтообъекта на территорию Российской Федерации ввоз заражённых партий запрещен.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

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Категория: Новости / В мире

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