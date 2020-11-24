Плюсы и минусы ВНЖ Португалии для мигранта из России

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Получение гражданства европейской страны для уроженца РФ – длительный и сложный путь.

Состоятельные люди, которые не могут долго ждать, предпочитают получить паспорт по ускоренной схеме в обмен на инвестиции. Однако далеко не все государства реализуют подобную программу. В таком случае стоит воспользоваться возможностью оформления экономического вида на жительство, который является первой ступенью на пути получения полноценного гражданства.

Эксперты советуют обратить внимание на ВНЖ Португалии для бизнеса, поскольку этот статус имеет неоспоримые достоинства. Свободное перемещение по Шенгенской зоне и налоговые льготы – основные плюсы, которые будут полезны деловому человеку.

Сколько стоит ВНЖ Португалии в 2020 году?

Программа бизнес-миграции Португалии продумана до мельчайших нюансов. Заявитель может выбирать одну из схем вложения средств:

недвижимость (стандартная или под реконструкцию) – 350 000–500 000 евро;

научные разработки – 350 000 евро;

проекты культурной сферы – 250 000 евро;

паи в местных инвестфондах – 500 000 евро;

акции компаний, зарегистрированных в Португалии, – 1 млн евро;

основание предприятия – просчитывается индивидуально.

ВНЖ Португалии за инвестиции выдается быстро, без лишних бюрократических сложностей. От момента подачи пакета документов до выдачи карты вида на жительство проходит не более полугода. Сдавать экзамены в посольстве на знание истории государства и языка не нужно.

Существенный плюс программы в том, что средства, вложенные в объекты недвижимости (как жилые, так и коммерческие), можно вернуть по истечении пяти лет непрерывного владения.

Каковы нюансы процедуры выдачи ВНЖ Португалии?

Требования к претендентам на ВНЖ стандартные: совершеннолетие, отсутствие судимостей и репутационных скандалов, наличие полиса медицинского страхования и капитала, полученного вне Португалии.

Кейс рассматривает миграционная служба страны, а проверку благонадежности проводит независимая комиссия. В заявку разрешено вносить близких родственников, но все они должны находиться в статусе иждивенцев.

Заявителю необходимо посетить Португалию для открытия счета в местном банке и просмотра объектов недвижимости. Кроме того, прибыть на территорию страны нужно за неделю до подачи документов на ВНЖ.

Что дает ВНЖ Португалии?

Размышляя об оформлении вида на жительство Португалии, важно тщательно изучить все плюсы и минусы. К положительным сторонам статуса относятся:

въезд на территорию стран Шенгенского соглашения без предварительного оформления визовых документов;

возможность принять участие в программе Non-Habitual Resident (NHR) и получить налоговые льготы сроком на 10 лет;

беспрепятственное открытие счетов в европейских банках;

поступление в местные вузы на общих основаниях для детей инвестора;

легальное ведение бизнеса в Европейском Союзе.

Проживая на территории Португалии в течение минимум 35 дней за 5 лет удержания статуса ВНЖ, инвестор может подать прошение на получение гражданства через натурализацию. В стандартной процедуре срок ожидания составляет 10 лет, а период обязательного проживания – 183 дня в году.

Есть ли минусы у ВНЖ Португалии за инвестиции?

В случае предоставления инвестором миграционной службе Португалии недостоверной информации о себе камнем преткновения может стать проверка благонадежности. Если заявка на получение ВНЖ будет отклонена, подать повторный запрос нельзя.

Ходят слухи, что крупнейшие города страны – Порту и Лиссабон – будут выведены из перечня населенных пунктов, где инвесторам разрешено покупать объекты недвижимости. Это лишит заявителей шанса приобрести жилье в экономическом и культурном сердце Португалии. Но пока данная информация не подтверждена.

Евгений Счастливый