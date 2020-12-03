/В мире/

Многие жители Астаны предпочитают хранить сбережения в иностранной валюте – особенно в связи с кризисом 2020 года и экономическим положением в стране.

Она более стабильна и характеризуется максимальной ликвидностью внутри государства. Остается только найти самое выгодное предложение. Отслеживать курс валют в Астане помогают обменные пункты.

Новые требования к обменным пунктам Астаны

Национальный Банк страны огласил новые требования к обменным пунктам. Они вступили в силу уже в феврале 2020 года. Речь идет об ужесточении правил, измененном минимальном размере уставного капитала организации, предоставления документов и прочих правил.

Первое нововведение – другой режим работы. С 1 февраля все офлайн пункты будут работать с 9 утра до 8 вечера, исключая тех, что расположены на железнодорожных вокзалах, внутри аэропортов, казино, а также линии пограничного контроля. В крупных торговых центрах обменять деньги можно до 10 часов вечера. Эти меры связаны с желанием государства исключить прецеденты повышения курса продажи наличных денег в вечернее и ночное время, а также ограничить неоправданный ажиотаж среди людей (особенно актуально в связи с карантинными мерами в стране). Изменения в режиме не накладывают ограничения на объем операций с иностранными деньгами, не касаются курса валют и прочих моментов.

Другое изменение коснулось идентификации личности. Если клиент обменивает деньги на сумму больше 500 тысяч тенге (около 1 300 долларов), то он должен предоставить удостоверение личности и юридический адрес. Контроль информации производится по упрощенной схеме. Если сумма обмена не превышает 500 тенге, то от человека требуют только удостоверение личности. Подобная практика встречается во многих странах мира, а не только в Казахстане. Сейчас процесс проверки легко автоматизируется, потому он не должен привести к трудностям. На рыке встречается много средств для считывания данных с чипа электронного удостоверения личности жителя Астаны. Установка оборудования производится на усмотрение владельца обменного пункта, его стоимость вместе с программным обеспечением не превышает 15-20 тысяч тенге.

При обмене валюты на сумму более 500 000 тенге не сильно что-то изменилось. По-прежнему в силу правила фиксации данных, введенные в 2018 году

Динамика курса валюты в Астане

Стабильность национального курса – это гарантия экономического развития внутри страны, показатель устойчивости политической системы. В последнее время наблюдался серьезный спад казахстанского тенге по отношению к доллару и евро. Это вызвано карантинными мерами внутри страны. Они сильно сказались на экономике и неплохо подорвали курс валют. Вторая причина – резкое падение стоимости нефти на рынке. Этот факт неблагоприятно сказался на тенге. Из-за совокупности факторов национальная валюта начала дешеветь на рынке.

Таким образом, в период с марта курс доллара поднялся с 370 до 440 тенге (с 11 по 29 число). Это сильно испугало жителей Астаны, а власти опасались повышенного спроса на иностранную валюту в обменных пунктах.

Аналогичная ситуация и с Евро. Рост начался с конца февраля. Так, до 30 марта валюта достигла пика в 490 тенге.

Теперь, спустя 3 месяца экономика начала восстанавливаться. Цены на нефть стабилизируются, карантинные меры постепенно снимают. Все это привело к стабилизации курсов. Доллар и евро постепенно падают. На период начала июня доллар стоит 397 тенге, евро – 448. Согласно графику динамики Центрального Банка. Валюты продолжают терять свою ценность на фоне укрепления национальных денег. Об окончательной стабилизации пока рано говорить, но положительные изменения уже наблюдаются.

Евгений Счастливый