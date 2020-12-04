Застряла в России без денег и документов. Художница на инвалидной коляске целый год не может вернуться в родной Казахстан

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Алия потеряла паспорт, и у неё нет средств, даже чтобы съездить из Новороссийска в Москву и восстановить документы.

Художница из Казахстана Алия Абилова — инвалид-колясочник. Около года назад она прилетела к подруге в Краснодарский край в гости и потеряла паспорт во время прогулки. Для восстановления документов ей необходимо приехать в Посольство Казахстана в Москве. Дипломаты уже пообещали помочь ей с оформлением паспорта, но добраться в столицу девушка должна за свой счёт. Она поясняет, что без паспорта не сможет даже заселиться в гостиницу.

— С подругой гуляли на улице, на набережной, по улице просто и, когда пришли домой, обнаружили, что у меня в рюкзаке нет моих документов: паспорта и удостоверения. Из документов сейчас у меня остались только свидетельство о рождении, свидетельство об инвалидности, документ с миграционной [службы], из полиции, так как мы написали заявление в полицию, и свидетельство о том, что я не имею двойного гражданства в России, — рассказала Алия Лайфу.

На жизнь девушка зарабатывает написанием картин на заказ, но в Новороссийске у неё нет такого количества клиентов, как на родине. Из-за этого накопить сумму, необходимую для поездки в Москву, она не может.

За время жизни в России в негодность пришла инвалидная коляска Алии. С этой проблемой помогла одна из общественных организаций — волонтёры подарили новую и запустили сбор средств.

— Мама Алии обратилась ко мне через соцсеть, мы смогли договориться с казахстанским посольством о том, чтобы её приняли. По законодательству Казахстана в течение 80 дней восстанавливаются документы, Алие их должны сделать за десять суток. Поэтому сейчас собираем деньги для того, чтобы попасть в Москву, потому что без документов в Москву Алие только если на автомобиле приехать с кем-то сопровождающим, — пояснил Виталий Козырев, председатель общественной организации "Мир без границ".

Молодая художница надеется, что ей помогут неравнодушные люди, и к Новому году она уже будет дома, в Казахстане.

Источник: https://life.ru/p/1356804