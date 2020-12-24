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Владимир Синяговский: Россия всегда готова к конструктивным диалогам с США

В четверг, 10 декабря, состоялась видеоконференция фракционной группы А. Л. Шхагошева с участием заместителя министра иностранных дел РФ С.А.Рябкова на тему: «Взаимоотношения России и США сегодня».

В ходе онлайн-встречи активно обсуждалось выстраивание взаимоотношений с новой администрацией президента США, изменение поведения и концепции деятельности  международных организаций ШОС, БРИКС.

« Буквально вчера провел полдня в формате видеоконференции, завершая двухдневную встречу с ШОР и БРИКС, которая подводит итоги года председательства России. Несмотря на ограничения, внесенные пандемией, мы смогли достичь высоких результатов по линии БРИКС, в первую очередь материальных. Мы зафиксировали интерес государств к активному участию в данных организациях. Это не проходит незамечанным на мировой арене. Решая конкретные задачи, мы идем не в противовес США, а совместно. Работа в подобных объединения, должна подавать пример, что доминирует коллективная работа», отметил заместитель МИД С.А. Рябков.

«На сегодня во взаимоотношение с США  первостепенной задачей является продление истекающего 5 февраля российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях. Сейчас необходимо набраться терпения пока сформируется новая команда Дж. Байдена, чтобы рационально понимать какой вектор развития выбрать для выстраивания дальнейших переговоров. Так же это позволит оценить сложности, с которыми предстоит столкнуться на новом этапе  отношений крупнейших держав России и США», прокомментировал Владимир Синяговский.

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Категория: Новости / В мире

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