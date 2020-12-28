Мест в украинских ВУЗах – под 1 миллион, а желающих поступать – 300 тысяч...

/В мире/

Новый министр образования Сергей Шкарлет дал интервью журналисту «Страны» Анастасии Товт. В том числе, поговорили о гендерном вопросе, об украинизации и декоммунизации.

– Украина уже присоединилась к "Партнерству Биарриц" (международной инициативе равных прав и возможностей для всех – Ред.). Украина взяла на себя обязательства по обеспечению равенства. Не до такой степени, чтобы писать о ЛГБТ в учебниках, но Министерство образования является одним из субъектов этого соглашения.

– Эти обязательства предполагают коррекцию школьной программы?

– Нет, они предполагают анализ существующих учебных материалов на предмет дискриминации по различным признакам. Например, "мама мыла раму" – может и папа раму мыть. Здесь скорее речь идет о стереотипных ролях мужчины и женщины в обществе и семье. Мол, за женщиной – дом, кухня, церковь. Так не будет. Равные возможности для мужчин и женщин, мальчиков и девочек.

– А маму и папу "родителем 1" и "родителем 2" в украинских учебниках будут называть?

– Пока я такого не видел. "Партнерство Биарицц" курируется офисом Первой леди Украины, Елены Зеленской, народными депутатами и т.д. Нам не ставили задач по поводу "родителя 1" и "родителя 2", по поводу однополых браков. В этом соглашении речь идет о гендерных ролях.

- Считаете ли вы правильной декоммунизацию школьной программы?

– Этот вопрос сегодня достаточно политизирован, к сожалению. "Переписывание", как вы выразились, происходило синхронно с реализацией определенных политических повесток, что, по моему мнению, усугубляло ситуацию там, где вообще не должно быть искусственных эскалаций. Я не хочу сегодня подбрасывать дров в этот костёр.

Про украинизацию ответил частично на украинском языке: - Нужно популяризировать украинский язык. Любой запрет и любое насаждение вызывает обратную реакцию. Нужно спонукати до цього – вот даже не знаю, как это сказать по-русски. До вивчення мови мають спонукати, показувати красу української мови. Якщо ми будемо насаджувати – нічого доброго не буде. Еще интересный момент касательно нарастающего дефицита абитуриентов.

Министр привёл красноречивую цифру: мест в украинских ВУЗах – под 1 миллион, а желающих поступать – 300 тысяч.

Источник: https://www.strana.ua/articles/interview/308871-serhej-shkarlet-v-intervju-rasskazal-pro-lhbt-v-uchebnikakh-i-shtrafy-uchiteljam-za-russkij-jazyk.html