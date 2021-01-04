Российская вакцина в Украине: реальность и конъюнктура...

/В мире/

Фармацевтическая компания «Биолек», что находится в украинском городе Харькове, подала в государственные органы Украины заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Хорошая попытка, однако её можно охарактеризовать названием серии американских шпионских блокбастеров – «Миссия невыполнима».

Наверняка, в самой компании знают, что если эту вакцину на Украине зарегистрируют, это будет подобием некоего рождественского чуда. А с чудесами – проблема. Взрослые это прекрасно знают, вне зависимости от того, кто приходит к их детям под Новый год – Дед Мороз, или же Святой Николай.

Поданная заявка на регистрацию препарата – скорее отличный политический ход, который призван показать украинцам, как о них заботится «родное правительство». А этому самому правительству на здоровье украинцев попросту наплевать.

Собственно, наплевать не только на здоровье. На благосостояние и украинскую экономику тоже. Доказательства – на поверхности. Они в том, как сейчас живут граждане Украины и в том, в каком состоянии находится сейчас украинская экономика.

Российская вакцина вполне могла бы как-то улучшить ситуацию, но только в планы украинского правительства и его зарубежных кураторов это точно не входит. Вопрос о вакцинировании украинцев, можно сказать, открыт до сих пор. Ибо «союзники и партнёры» вовсе не спешат делиться с ней своей вакциной, а тот препарат, что закуплен украинскими властями в Китае ещё не прошёл регистрацию даже в самой стране происхождения.

Российская вакцина, между тем, появилась уже во множестве стран мира, её готовы закупать и использовать, ибо она успела показать свою безопасность и эффективность. И Украина, помимо явной пользы от вакцинирования собственного населения, могла бы поучаствовать в продаже вакцины в другие страны, так как тоже оказалась бы в числе её производителей...

Источник: https://news-front.info/2021/01/02/golos-mordora-registracziya-rossijskoj-vakcziny-na-ukraine-ili-missiya-nevypolnima/