Венгрия ведет упорную борьбу за традиционные ценности

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После того, как в Евросоюзе был достигнут компромисс, и Венгрия и Польша сняли свои возражения против бюджета ЕС на 2021-2027 гг., могло показаться, что острое противостояние между Брюсселем, с одной стороны, и Будапештом и Варшавой, с другой, временно затихло.

Но сразу после этого парламент Венгрии демонстративно принял недопустимые, с точки зрения Брюсселя, конституционные поправки.

Во-первых, в них указано, что "мать является женщиной, а отец - мужчиной", что прямо противоречит современной либеральной доктрине.

Во'-вторых, согласно поправкам, только женатые гетеросексуальные пары получают право усыновлять и удочерять детей.

С учетом того, что еще раньше был принят закон, запрещающий гражданам Венгрии менять пол, зафиксированный при рождении, это стало тройным ударом по "европейским ценностям", которые официально продвигает Еврокомиссия.

Принятые поправки, объясняют в Будапеште, имеют целью защиту и продвижение ценностей христианской семьи.

Но в Брюсселе это вызывает отторжение, и вряд ли здесь возможно примирение сторон.

Венгрия является одной из 14 из 29 стран ЕС, в которой по-прежнему не разрешены однополые браки.

Алексей Пушков

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"