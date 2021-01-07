Рейтинг Президента Зеленского продолжает падать, а лидерство "Слуги Народа" уже не является очевидным
Согласно данным опроса Социологической группой Рейтинг проведенного 2-4 января.
Рейтинг доверия среди национальных политиков продолжает возглавлять Президент Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют - 54%.
В сравнении с декабрем 2020г. уровень доверия не изменился, но на 2% уменьшилось количество тех, кто не доверяет Президенту. Баланс доверия остается отрицательным (- 13%)
29% опрошенных доверяют Д.Разумкову, 37% - не доверяют (29% - его не знают). В сравнении с прошлым месяцем на 2% увеличилось доверие к главе парламента, но на 7% увеличилось и недоверие к нему.
Ю. Бойко доверяют - 27%, не доверяют - 55%, еще 12% его не знают. На 3% увеличилось доверие к нему. • Ю.Тимошенко доверяют - 26%, не доверяют - 69%. На 4% уменьшилось тех, кто не доверяет.
П.Порошенко - 23% и 73% соответственно, показатели значительно не изменились
Премьер-министру Д.Шмыгалю доверяют 14%(доверие уменьшилось на 2%). Более четверти не знают его и более половины - ему не доверяют.
Президентский рейтинг возглавляет В.Зеленский, его готовы поддержать - 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. В сравнении с декабрем 2020г. (26,5%) рейтинг значительно не изменился, но демонстрирует динамику снижения. При этом в рейтинге отсутствует Д. Разумков. И его электорат совершенно не перетекает к Зеленскому.
За Ю.Бойко проголосовали бы 16,6%,
П.Порошенко - 13,3%,
Ю.Тимошенко - 10,5%,
И.Смешко - 6,4%,
В.Гройсмана - 6,1%,
О.Ляшко - 4,7%,
С.Притулу - 4,1%,
Тягнибок - 2,6%,
Кличко - 2,3%.
В парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа», которую готовую поддержать 21,6% . Стоит отметить, что согласно исследованиям КМИС и Фонда «Демократические инициативы» опубликованные в декабре 2020 года провластная партия с результатом около 21% уже уступает лидерство ОПЗЖ. В любом случае, огромного разрыва, который наблюдался еще летом между основными соперниками у "Слуги народа" уже не существует.
«Оппозиционная платформа - За життя» - 17,4%, в сравнении с опросом Рейтинга в декабре 2020 года рейтинг почти не изменился.
«Европейская солидарность» - 14,5%,
партию «Батькивщина» - 10,9%.
«Украинская стратегия Гройсмана» - 5,7%,
Радикальная партия - 5,6%,
партию «За майбутнє» - 3,7%,
партию «Свобода» - 3,2%,
партию УДАР Виталия Кличко - 3,1%,
партию Шария - 2,9%,
партии «Голос» -2,8%,
«Сила и честь» - по 2,8%,
партию «Наш край» - 2,2%.
Новогоднее поздравление Президента Зеленского.
Посмотрели - 70% опрошенных. Положительно оценили -43% 35% - нейтрально, 21% - отрицательно. Последних больше всего среди жителей Востока Украины.
Источник: Телеграм-канал "Смутное время"