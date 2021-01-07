Рейтинг Президента Зеленского продолжает падать, а лидерство "Слуги Народа" уже не является очевидным

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Согласно данным опроса Социологической группой Рейтинг проведенного 2-4 января.

Рейтинг доверия среди национальных политиков продолжает возглавлять Президент Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют - 54%.

В сравнении с декабрем 2020г. уровень доверия не изменился, но на 2% уменьшилось количество тех, кто не доверяет Президенту. Баланс доверия остается отрицательным (- 13%)

29% опрошенных доверяют Д.Разумкову, 37% - не доверяют (29% - его не знают). В сравнении с прошлым месяцем на 2% увеличилось доверие к главе парламента, но на 7% увеличилось и недоверие к нему.

Ю. Бойко доверяют - 27%, не доверяют - 55%, еще 12% его не знают. На 3% увеличилось доверие к нему. • Ю.Тимошенко доверяют - 26%, не доверяют - 69%. На 4% уменьшилось тех, кто не доверяет.

П.Порошенко - 23% и 73% соответственно, показатели значительно не изменились

Премьер-министру Д.Шмыгалю доверяют 14%(доверие уменьшилось на 2%). Более четверти не знают его и более половины - ему не доверяют.

Президентский рейтинг возглавляет В.Зеленский, его готовы поддержать - 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. В сравнении с декабрем 2020г. (26,5%) рейтинг значительно не изменился, но демонстрирует динамику снижения. При этом в рейтинге отсутствует Д. Разумков. И его электорат совершенно не перетекает к Зеленскому.

За Ю.Бойко проголосовали бы 16,6%,

П.Порошенко - 13,3%,

Ю.Тимошенко - 10,5%,

И.Смешко - 6,4%,

В.Гройсмана - 6,1%,

О.Ляшко - 4,7%,

С.Притулу - 4,1%,

Тягнибок - 2,6%,

Кличко - 2,3%.

В парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа», которую готовую поддержать 21,6% . Стоит отметить, что согласно исследованиям КМИС и Фонда «Демократические инициативы» опубликованные в декабре 2020 года провластная партия с результатом около 21% уже уступает лидерство ОПЗЖ. В любом случае, огромного разрыва, который наблюдался еще летом между основными соперниками у "Слуги народа" уже не существует.

«Оппозиционная платформа - За життя» - 17,4%, в сравнении с опросом Рейтинга в декабре 2020 года рейтинг почти не изменился.

«Европейская солидарность» - 14,5%,

партию «Батькивщина» - 10,9%.

«Украинская стратегия Гройсмана» - 5,7%,

Радикальная партия - 5,6%,

партию «За майбутнє» - 3,7%,

партию «Свобода» - 3,2%,

партию УДАР Виталия Кличко - 3,1%,

партию Шария - 2,9%,

партии «Голос» -2,8%,

«Сила и честь» - по 2,8%,

партию «Наш край» - 2,2%.

Новогоднее поздравление Президента Зеленского.

Посмотрели - 70% опрошенных. Положительно оценили -43% 35% - нейтрально, 21% - отрицательно. Последних больше всего среди жителей Востока Украины.

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"