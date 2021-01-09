Павел Дуров опроверг три мифа о Telegram

Он также дал совет Facebook, как сделать WhatsApp популярнее.

Павел Дуров опубликовал пост, в котором поделился с Facebook советом, как сделать успешный и независимый мессенджер. По словам Дурова, в американской корпорации есть отдел, который изучает причины популярности Telegram. Кроме того, он рассказал о трех мифах вокруг Telegram.

«Я счастлив сэкономить Facebook десятки миллионов долларов и бесплатно раскрыть наш секрет: уважайте своих пользователей», — написал Дуров. Он указал, что последние изменения в политике WhatsApp (входит в Facebook) ускорили переход пользователей в Telegram. Речь идет о нововведениях, которые обязывают пользователей WhatsApp передавать персональные данные материнской компании — Facebook.

Дуров объяснил, что в сети появились боты, которые распространяют недостоверную информацию о Telegram. Он назвал три главных мифа о работе мессенджера: «исходный код Telegram не открытый», «Telegram — русский» и «Telegram не зашифрован».

Он опроверг все три мифа, заявив, что мессенджер работает с открытым исходным кодом с 2013 г., а сообщения в Telegram шифруются с момента его запуска: для секретных чатов используется сквозное шифрование, а обычные переписки хранятся в защищенном облаке. Комментируя миф о том, что Telegram — русский, Дуров отметил, что у компании нет ни серверов, ни офисов в России, а с 2018 по 2020 гг. мессенджер был заблокирован на территории РФ.

Основатель Telegram упрекнул Facebook в растрате крупных бюджетов на маркетинг — по словам Дурова, это около $10 млрд — и использовании платных ботов, которые добавляли предвзятую информацию в статью о WhatsАрр в «Википедии».