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Принадлежащее Китаю приложение для обмена видео TikTok объявило, что будет удалять видео президента Трампа, которое оно считает “подстрекательством” протестующих после недавних событий на Капитолийском холме.

Китайская компания, как сообщается, считает, что Трамп нарушает политику "дезинформации".

Политика дезинформационного контента TikTok теперь будет блокировать видео, которое президент Трамп первоначально разместил в Twitter, поскольку они включают в себя заявления о фальсификации выборов.

Однако видеозаписи из новостных организаций, сообщающих об инциденте, будут разрешены, в то время как хэштеги, используемые протестующими, перенаправляются для снижения обнаруживаемости.

Представитель TikTok заявил в своем заявлении: Ненавистному поведению и насилию нет места на ТИК-токе. Контент или аккаунты, направленные на подстрекательство, прославление или пропаганду насилия, нарушают наши Правила сообщества и будут удалены.

Источник: Телеграм-канал "Наивный лис"