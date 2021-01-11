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В Китае штрафуют сотрудников, которые отпрашиваются в туалет чаще 1 раза в день
Впрочем, это не везде так.
Пока отличилась компания Anpu Electric из провинции Гуандун. Ходить в сортир можно один раз за смену (только раз бывает в жизни счастье).
Все дополнительные походы платные - по 20 юаней (225 рублей) за каждый.
Компания оправдывает штрафные санкции тем, что народ у них ленивый, работать не любит, все норовит покурить да поссать. А это никуда не годится.
Источник: Телеграм-канал "Смутное время"