В Китае штрафуют сотрудников, которые отпрашиваются в туалет чаще 1 раза в день

/В мире/

Впрочем, это не везде так.

Пока отличилась компания Anpu Electric из провинции Гуандун. Ходить в сортир можно один раз за смену (только раз бывает в жизни счастье).

Все дополнительные походы платные - по 20 юаней (225 рублей) за каждый.

Компания оправдывает штрафные санкции тем, что народ у них ленивый, работать не любит, все норовит покурить да поссать. А это никуда не годится.

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"