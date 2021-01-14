Статья Путина о Второй мировой войне лишила Запад чувства неуязвимости

/В мире/

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что статья Владимира Путина и его предложение о проведении саммита пяти постоянных членов Совсбеза ООН вызывают «значительный интерес и дискуссии» во властных структурах США.

Более серьезные и крупные «глобалисты» теперь стараются выражаться с предельной аккуратностью.

Такое поведение вовсе не значит, что цели глобального Запада и средства достижения этих целей изменились. Оно значит лишь то, что прежней уверенности в своей всесильности, неуязвимости и принципиальной безнаказанности у него больше нет.

Следовательно, пришло время задуматься не о том, как и куда «отбросить» и «разделить на части» Россию, а о том, как самим не остаться отброшенными от власти и собственности.

Источник: @Наивный лис