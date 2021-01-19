 Почему посла США в России "попросили остаться"

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Команда избранного президента США Джо Байдена попросила посла в России Джона Салливана остаться на посту. В эфире радио Sputnik это решение прокомментировал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Команда переходного периода избранного президента США Джо Байдена попросила посла в России Джона Салливана временно остаться на посту после прихода к власти новой администрации, сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, Байден планирует оставить Салливана, пока не найдет ему замену, "поскольку эта должность считается слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной".

Bloomberg также отмечает, что, как правило, новая администрация делает кадровые перестановки в диппредставительствах США. Многие послы уже готовятся покинуть свои места.

Салливан в начале прошлого года сменил на этом посту Джона Хантсмана.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков рассказал, почему, по его мнению, Салливана попросили остаться.

"Салливан показал себя послом в значении слова – человек, который был послан в страну и в ней живет. Однако в случае с нынешними российско-американскими отношениями это очень даже неплохо. Господин Салливан не был замечен в попытках вмешательства, давления, особо яркого поведения в отношении российской внутренней политики, например. Однако я бы хотел отметить, что господин Салливан умудрился попасть в список неблагонадежных послов внутри самих Соединенных Штатов. У них там, знаете ли, еще в рамках команды (президента Дональда) Трампа начали создавать списки людей, которые не вполне вписываются в трампистскую идеологическую линию. Так вот господин Салливан попал в один из таких списков – он не вполне именно командный для Трампа. И я думаю, что его оставление на этом месте (командой Байдена, – ред.) может быть объяснено этой причиной", – сказал Дмитрий Егорченков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/