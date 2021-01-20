Фитнес браслет Xiaomi Mi Band 5

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Данный девайс подходит тем, кто ведет спортивный образ жизни и старается контролировать свое здоровье.

Также, это хороший аксессуар для стильного и современного человека. Как выбирать фитнес браслет? На какие критерии обращать внимание?

Стоит отметить, что лучше всего приобрести фитнес браслет в проверенном магазине. Это может быть фирменный магазин. Есть и другие варианты для покупки. Многие сегодня делают покупки онлайн, потому что это выгодно, просто и удобно. Не нужно тратить много времени на то, чтобы выбрать изделие и оформить доставку.

Так, MI Smart Band 5 - это новинка, которая интересует тех, кто использует технику Сяоми. Производитель регулярно обновляет свои девайсы и предлагает покупателям качественные характеристики. Прежде чем сделать покупку, нужно получить больше информации.

Особенности фитнес браслета

Пятая версия гаджета появилась на рынке этим летом. Сейчас на рынке можно увидеть изделия, которые пока не поддерживают NFC, хотя позже появятся и такие устройства. Стоит сказать, что устройство очень схоже на браслет 4 поколения. Однако разница в цене волнует многих покупателей. Почему такой разброс? Что лучше всего выбрать?

Сенсорный экран с более высоким разрешением. Размером немного больше, чем браслет 4 поколения.

Защита от попадания воды. А это значит, что в браслете можно купаться и заниматься в бассейне.

Нет микрофона и динамика.

Совмещается с устройствами на базе Android 4.4 и новее / iOS 9.0 и новее.

Сторонние приложения устройство не поддерживает.

Надежный аккумулятор.

Вес – 23 грамма.

Если говорить об отличиях, то в браслете 5 поколения изменилась зарядка. Теперь это небольшой магнитный блок, который присоединяется к контактам на задней панели браслета. Кабель у зарядки больше, что выгодно для многих пользователей и говорит в пользу новинки.

Mi Band 5 немного шире, хотя в остальном практически не отличается от своих предшественников. Что касается функций, они почти не изменились. Есть все необходимые возможности. Использовать браслет можно в разном возрасте.

Подведем итог. Приобрести фитнес браслет нового поколения, можно использовать его во время занятий спортом и других ситуаций. Каждый может контролировать свое здоровье, подсчитывать сердечный ритм, количество шагов и другие показатели. Приятная покупка гарантирована каждому. А вот что касается выбора модели, тут каждый может решать самостоятельно.

Евгений Счастливый