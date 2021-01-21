Продуманная и взвешенная статья Д.А.Медведева о США

/В мире/

Статья ставит важные вопросы и наводит на ряд соображений, касающихся характера происходящих в США сдвигов и господствующих тенденций в эволюции страны.

1. Пришедший к власти сегмент правящего класса США не способен осознать свою ответственность перед миром, да и своей страной, поскольку поглощен борьбой за власть, местью Трампу, охотой на ведьм, а также политической цензурой и уницикацией идеологии на основе агрессивно-предписывающей толерантности и "новых ценностей".

2. "Синдром победителей", который сейчас испытывают демократы, скорее всего побудит их не к политическому реализму во внешней политике, а к ее иделогизации и навязыванию внешнему миру очередной доктрины "американского лидерства" под лозунгом "America is back!"

3. Пришедшие к власти демократы, как и многие политики-республицанцы ощущают ответственность не за состояние мира, а за уходящую в прошлое американскую гегемонию в этом мире. В этом отношении демократическое и республиканское крылья правящего класса США во многом смыкаются. Не ответственность является их приоритетом, а сохранение доминирующего положения США в мире.

4. Американская политическая система действительно может справиться с нынешним кризисом. Но, во-первых, какой ценой? Не ценой ли гражданских свобод и усиления элементов полицейского государства, которые стали особенно заметны со времен Буша-младшего ? И, во-вторых, высок риск сбоя в функционировании системы, а также избыточной ставки на подавление инакомыслия, что приведет к цементированию глубокого внутреннего раскола в США. В этом случае США вступят в длительный период внутренней турбулентности, которая подорвет остатки демократических устоев и лишит США их прежнего демократического ореола.

5. Весьма реалистично оценены в статье и перспективы отношений между США и Россией при Байдене: враждебная политика Вашингтона при отдельных сферах диалога. Трезвый взгляд на вещи как необходимая основа для политики, не обремененной неоправданными ожиданиями.

Источник: https://t.me/kolezev/8406.