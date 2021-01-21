Американист о первых указах Байдена: началась ревизия наследия Трампа

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Вступивший в должность президента США Джо Байден отменил указы своего предшественника Дональда Трампа о ВОЗ и Парижском соглашении по климату. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Джо Байден, вступивший в должность президента США, в первый же день отменил несколько распоряжений своего предшественника Дональда Трампа.

В частности, он одобрил возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения. Процесс выхода Трамп запустил в июле прошлого года, обвинив организацию в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая и отказе от реформ.

Вернул Байден США и в Парижское соглашение по климату, из которого ранее решил выйти его предшественник. Документ подразумевает сокращение углеродных выбросов в атмосферу.

Новый президент также остановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил режим чрезвычайной ситуации на приграничных территориях.

Кроме того, Байден подписал указ об отмене ограничений на въезд в Соединенные Штаты жителей ряда стран Ближнего Востока.

Еще один указ, подписанный новым главой государства, отзывает разрешение на строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США, которое поддерживала администрация Трампа.

В эфире радио Sputnik директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов рассказал, какие сигналы подает новый глава Белого дома.

"Ожидалось, что приход Байдена будет означать начало ревизии наследия Трампа, да и логика развития всех событий вела именно к этому. Буквально в тот же день, в день отъезда Трампа из Белого дома, эта ревизия, пересмотр наследия начался. И он пойдет дальше. Я думаю, в ближайшее время каждый день что-то будет происходить, что будет сигнализировать о том, что Америка возвращается в мир. Что она пересматривает четырехлетний итог правления Трампа, и что вся та напряженность, которая возникла благодаря Трампу в отношениях с европейскими союзникам и в отношениях с международными организациями, все это будет пересматриваться. В надежде, что все это будет благоприятно воспринято международным сообществом. Байден, его команда пытаются доказать, что Трамп – это случайность", - сказал Валерий Гарбузов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/