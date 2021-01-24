Выборы. Выборы. Выборы

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Действующий президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза лидирует на состоявшихся в воскресенье выборах главы государства после обработки 55,47% протоколов.

Соответствующие предварительные результаты объявило МВД страны. По его информации, действующий президент получает 65,51% голосов.

За ним следует лидер крайне правой партии "Хватит" Андре Вентура (12,33%) и юрист и экс-дипломат Ана Гомеш (9,57%).

За Виторину Силву проголосовали 3,82% избирателей, Маризу Матиаш - 3,48%, Жоау Феррейру - 3,29%, Тиагу Майан Гонсалвеш - 2%.

Таким образом, Ребелу ди Соуза заручается необходимой поддержкой для победы в первом туре выборов.

Источник: @Смутное время