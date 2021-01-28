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В Киеве считают, что российские компании нарушают порядок использования воздушного пространства, осуществляя полеты в пределах запрещенной зоны над Крымом. Трехлетние санкции предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок.

Подобное политиканство низкого сорта призвано создавать у украинского электората иллюзию, что действующая власть ведет непримиримую борьбу за полуостров.

В действительности даже возврат Донбасса в состав Украины для Киева неприемлем, поскольку это создаст второй центр власти в стране и приведет к смене фаворитов на ближайших выборах.

Также это не выгодно западным партнерам, осуществляющим внешнее управление Украиной через наблюдательные советы госкомпаний, Национальный банк.

Президента и правительство западные партнеры контролируют, шантажируя их кредитами МВФ.

Источник: @Смутное время