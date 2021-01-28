Правительство Украины рассмотрит возможность введения санкций в отношении 13 российских авиакомпаний
В Киеве считают, что российские компании нарушают порядок использования воздушного пространства, осуществляя полеты в пределах запрещенной зоны над Крымом. Трехлетние санкции предусматривают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок.
Подобное политиканство низкого сорта призвано создавать у украинского электората иллюзию, что действующая власть ведет непримиримую борьбу за полуостров.
В действительности даже возврат Донбасса в состав Украины для Киева неприемлем, поскольку это создаст второй центр власти в стране и приведет к смене фаворитов на ближайших выборах.
Также это не выгодно западным партнерам, осуществляющим внешнее управление Украиной через наблюдательные советы госкомпаний, Национальный банк.
Президента и правительство западные партнеры контролируют, шантажируя их кредитами МВФ.
Источник: @Смутное время