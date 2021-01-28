Интернет должен быть под контролем власти?

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Власти провинции Гуандун заключили в тюрьму администратора вики-форума на 14 лет после того, как на сайте была опубликована информация о близких родственниках лидера Китая Си Цзиньпина.

Одна фотография была удостоверением личности дочери Си Цзиньпина - Си Минцзэ, а другая была связана с мужем сестры Си - Дэн Цзягуем.

После того, как публикация была замечена центральным правительством, была сформирована специальная группа, и большое количество полицейских было отправлено по всей стране для ареста людей, связанных с этим сайтом.

Суд также приговорил по этому делу к более коротким срокам тюремного заключения еще 23 человека.

После прихода к власти Си Цзиньпина, все фотографии его дочери Си Минцзэ ??? из социальных сетей и других источников были удалены. Си Минцзэ в 2014 году окончила Гарвардский университет под вымышленным именем.

На скрине - запрос в китайском поисковике Байду выдает нулевой результат.

Источник: https://www.rfa.org/english/news/china/family-01272021143721.html