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Интернет должен быть под контролем власти?
Власти провинции Гуандун заключили в тюрьму администратора вики-форума на 14 лет после того, как на сайте была опубликована информация о близких родственниках лидера Китая Си Цзиньпина.
Одна фотография была удостоверением личности дочери Си Цзиньпина - Си Минцзэ, а другая была связана с мужем сестры Си - Дэн Цзягуем.
После того, как публикация была замечена центральным правительством, была сформирована специальная группа, и большое количество полицейских было отправлено по всей стране для ареста людей, связанных с этим сайтом.
Суд также приговорил по этому делу к более коротким срокам тюремного заключения еще 23 человека.
После прихода к власти Си Цзиньпина, все фотографии его дочери Си Минцзэ ??? из социальных сетей и других источников были удалены. Си Минцзэ в 2014 году окончила Гарвардский университет под вымышленным именем.
На скрине - запрос в китайском поисковике Байду выдает нулевой результат.
Источник: https://www.rfa.org/english/news/china/family-01272021143721.html