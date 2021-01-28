У гимна России объявился американский правообладатель

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Контент-криэйторы YouTube жалуются на невозможность использования государственной символики.

Американский видеохостинг начал наказывать за ролики, содержащие российский гимн — патриотический контент пропадает из выдачи, а доход от рекламы изымается в пользу американской компании Broadcast Music Inc.

Стоит отметить, пессимизации подвергается не только использование записей зарубежных, но и российских исполнителей, а так же уникальное самостоятельное исполнение — система Content ID распознает российский гимн "нота в ноту" - сообщают пользователи.

Практика "приватизации" отечественных композиций распространилась на YouTube в середине 2020 — тогда стало известно, что права на «Священную войну» и «День Победы», по версии Google, принадлежат американскому лейблу The Orchard Music.

«Вне зависимости, имела ли место некая мошенническая схема или намеренный злой умысел — ситуация бьет по позициям России в глобальном медиа-дискурсе. Интернет окончательно превращаются в зону боевых действий, и нам пора понять, что для акта кибератаки уже не обязательно что то взламывать», - резюмирует эксперт.

Источник: @Незыгарь