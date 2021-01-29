Заброшенный почти тридцать лет аэропорт в Сухуме будет восстанавливать Россия

/В мире/

Абхазский президент Аслан Бжания заявил, что международный аэропорт в Сухуме откроется в ближайшие 3 года.

"Это даже политический проект, а не экономический... В минтрансе России в две недели раз проходит совещание, в Сухум неоднократно приезжали специалисты из [российского] минтранса", - подчеркнул Бжания исключительную роль Москвы в решении вопроса с аэропортом.

Абхазский президент обсуждал этот вопрос еще на встрече с Владимиром Путиным в Сочи 12 ноября.

Судя по всему, восстанавливать воздушную гавань будет именно Москва, поскольку она в первую очередь и заинтересована в появлении прямого авиасообщения с Сухумом.

Более того, в случае открытия Сухумского аэропорта летать в него смогут, фактически, только самолеты из стран, признающих независимость Абхазии. Помимо России это также Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.

Для остальных государств, а также для Международной ассоциации гражданской авиации (ICAO), Абхазия остается "оккупированной" частью территории Грузии. Сухумский аэропорт закрыт для приема гражданских судов с момента окончания грузино-абхазской войны в 1993 году.

Сейчас заброшенный аэропортовый комплекс нужно восстанавливать с нуля, а взлетная полоса требует капремонта.

Еще предыдущий глава Абхазии Рауль Хаджимба обещал найти в России найти инвестора для "реанимации" аэропорта и создать совместное российско-абхазское предприятие. Но безуспешно. А хватит ли у Бжании политического веса, чтобы завершить этот проект?

Источник: @Смутное время