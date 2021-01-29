Алексей Пушков о социальных платформах

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В недавней статье в журнале " Foreign Affairs" экс-советник Обамы и экс-посол США в России Макфол предлагает использовать американские социальные платформы в целях пропагандисткой войны против России - через манипуляцию контентом.

Макфол называет это "организацией и ранжированием контента", что и есть активная манипуляционная работа. При этом он не рассматривает американские интернет-платформы как независимые частные компании, а видит в них прямые инструменты информационной политики США в отношении России.

Так что расхожий аргумент, будто Гугл и Ко являются независимыми частными игроками с собственным сводом корпоративных правил, - довод для "хомячков": правила диктуются американской доктриной "сдерживания" России, в рамках которой социальным медиа выделена очень важная роль. Макфол как идеолог администрации Байдена и не пытается этого скрывать.

Алексей Пушков, член Совета Федерации России

Источник: @Алексей Пушков