Боррель: Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил на заседании Европарламента, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС. Это сообщают РИА.

Боррель подчеркнул, что «ЕС стоит на перекрестке отношений с Россией и должен принять решение века — двигаться к сотрудничеству или к поляризации отношений».

Источник: https://echo.msk.ru/news/2787808-echo.html?utm_source=web_push&utm_medium=push&utm_campaign=push