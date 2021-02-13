Политолог: санкционное безумие Евросоюза приносит только вред

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Глава МИД Сергей Лавров допустил возможность разрыва отношений с ЕС в случае новых санкций против России. Политолог Марат Баширов подчеркнул, что если не реагировать подобным образом, то бездоказательные обвинения со стороны ЕС будут продолжаться бесконечно.

Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если будут введены санкции, создающие риски для чувствительных сфер российской экономики, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире YouTube-канала Соловьев Live.

"В случае если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне", – сказал Лавров, отвечая на вопрос ведущего о готовности России к разрыву с Евросоюзом.

Ранее в ЕС не исключили введения новых санкций против Москвы из-за ареста Алексея Навального. Заявления Брюсселя прозвучали после возвращения из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его мнению, Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Вопрос о санкциях будет обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД государств Евросоюза.

В эфире радио Sputnik политолог, автор telegram-канала "Политджойстик" Марат Баширов прокомментировал готовность Москвы к разрыву отношений с Брюсселем.

"Министр высказался не так прямолинейно, хотя контекст передан совершенно верно. И я думаю, что это верная позиция нашего МИД. Потому что это санкционное безумие, которое часто доминирует сейчас в Евросоюзе, приносит только вред и нашей стране, и им самим. Если не реагировать подобного рода жесткостью, то мы так и будем оставаться в плену вот таких бездоказательных решений со стороны ЕС. Лавров говорит о том, что это вредная политика, и если кто-то собирается принимать какие-то санкции в отношении России, особенно в чувствительных сферах, то это должно основываться на доказательствах. А не на личном мнении группы людей, которые управляют Евросоюзом", – сказал Марат Баширов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/