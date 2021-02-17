Пошел по беспределу. Почему в Раде захотели санкций против "Квартала 95"

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Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос призвал ввести санкции против студии "Квартал 95" за продажу шоу на российский канал СТС. Свой взгляд на ситуацию высказал лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот.

Депутат Рады Гео Лерос призвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против студии "Квартал 95" и его бенефициаров за продажу прав на передачу "Лига смеха" российскому телеканалу СТС.

"В следующую повестку дня СНБО должен быть включен вопрос о введении санкций в отношении ООО "Квартал 95" и его бенефициаров. Десятого февраля соответствующее обращение я направил секретарю СНБО. Юмористическую программу "Лига смеха", которую до победы на президентских выборах в 2019 году вел Владимир Зеленский, и до сих пор владеет правами на соответствующую торговую марку, и в конце 2020 года получил от ООО "Квартал 95" роялти на общую сумму 4,35 миллиона гривен (около 156,5 тысячи долларов), продали российскому телеканалу "СТС", которым владеет медиахолдинг "Национальная медиа группа" (НМГ) и российский госбанк ВТБ", – написал Лерос в Facebook.

Кроме того, по словам депутата, вместе с правами на шоу студия продала России и своих сценаристов. В связи с этим Лерос призвал СНБО ввести "персональные специальные экономические и другие" санкции в отношении владельцев и выгодоприобретателей студии "Квартал 95".

В эфире радио Sputnik политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот прокомментировал заявление и попытался объяснить логику Лероса.

"Это своего рода политический троллинг Зеленского на фоне того, что он, по мнению Лероса, пошел "по беспределу". Телевизор, украинские телеканалы сделали Зеленского популярным. И этот парень, который декларировал свободу, весь такой европейский, демократичный, закрывает (причем внаглую, в нарушение законов, не имея решения суда) три оппозиционных телеканала, которые реально позволяли зрителю узнать другую точку зрения на процессы, происходящие в стране. То есть действует, как диктатор. И, в принципе, Лерос прав. Если можно делать так Зеленскому, то почему нельзя сделать так с Зеленским? Ведь он является одним из отцов-основателей "Квартала 95" и однозначно получает дивиденды. А если официально не зафиксировано, что он получает прибыль, то, значит, это обман налоговой системы Украины, и с этим надо разбираться", – сказал Юрий Кот.

Владимир Зеленский 2 февраля сообщил о своем решении ввести санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца Тараса Козака, являющегося также депутатом партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Санкции предусматривают 12 ограничений, среди них – блокировка активов и аннулирование лицензий.

После публикации указа украинского лидера все перечисленные каналы прекратили вещание, доступ к ним сохранился лишь в YouTube.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/