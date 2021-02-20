"Сохранить лицо". Политолог о ситуации с санкциями США по "Севпотоку-2"

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Госдепартамент США не предложил новых санкций в отношении "Северного потока-2" в докладе, представленном в конгресс. О возможных причинах такого решения своим мнением поделился политолог Сергей Козлов.

В представленном госдепартаментом докладе конгрессу США не содержится новых санкций против "Северного потока-2". Об этом передает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

По данным агентства, в докладе упоминается российское судно "Фортуна" и его собственник – компания "КВТ-Рус", которые уже находятся под американскими санкциями по другим статьям. Какие-либо европейские компании, участвующие в строительстве газопровода, в частности, немецкие, в документе не упомянуты.

Как отмечает Bloomberg, отсутствие новых ограничений отражает намерение госсекретаря Энтони Блинкена "не бросать вызов" "Газпрому", чтобы не оттолкнуть Берлин от Вашингтона.

В эфире радио Sputnik политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского филиала РАНХиГС при Президенте России Сергей Козлов поделился своим видением ситуации.

"Понимая, что "Северный поток-2" будет достроен в любом случае, потому что Германия в этом кровно заинтересована, в Вашингтоне речь сейчас идет о том, чтобы сохранить лицо. И поэтому новый госсекретарь Энтони Блинкен уже заявил, что Соединенные Штаты готовы смягчить санкции по отношению к европейским компаниям в ответ на некоторые уступки со стороны Германии. То есть США пытаются сохранить лицо: мол, да, санкции есть, упоминаем прежние компании, но на самом деле постепенно начинаем нажимать на тормоза. Потому что все понимают, что совершенно бесполезно что-либо предпринимать. С моей точки зрения, США исчерпали весь тот арсенал, который у них был для остановки проекта, поэтому это решение носит стратегический характер", – сказал Сергей Козлов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/