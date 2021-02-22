Продолжаем изучать международные избирательные практики

/В мире/

Сегодня расскажем, как формируются составы центральных избирательных комиссий в других странах, на примере стран-участников ОБСЕ.

На Мальте, в Норвегии, Таджикистане и Туркменистане членов центризбиркомов назначает только глава государства.

Страны ОБСЕ, в которых членов центризбиркомов назначает только парламент:

Азербайджан

Албания

Армения

Босния и Герцеговина

Великобритания

Исландия

Канада

Македония

Португалия

Сан-Марино

Сербия

Словакия

Словения

Узбекистан

Украина

Черногория.

Есть иные модели назначения членов центризбиркомов. Например,

- в Беларуси и Болгарии их назначают глава государства и парламент,

- в Венгрии – парламент по предложению главы государства,

- в Латвии и Хорватии – парламент и верховный или иной суд,

- в Дании и Лихтенштейне – государственные органы исполнительной власти.

Интересно, что в Боснии и Герцеговине семь членов ЦИК назначаются Парламентом по следующей квоте:

- 2 босняка

- 2 хорвата

- 2 серба

- 1 представитель негосударствообразующих народов

на срок полномочий 7 лет, а председатель комиссии меняется по этнической принадлежности через 21 месяц.

А еще. Состав ЦИК Испании формируется следующим образом:

- 8 судей Верховного суда Испании (по жребию)

- 5 университетских профессоров, назначаемых Парламентом.

16 членов ЦИК Узбекистана назначаются Парламентом на нефиксированный срок на основе предложений областных советов.

Источник: @Смутное время