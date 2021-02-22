/В мире/
Продолжаем изучать международные избирательные практики
Сегодня расскажем, как формируются составы центральных избирательных комиссий в других странах, на примере стран-участников ОБСЕ.
На Мальте, в Норвегии, Таджикистане и Туркменистане членов центризбиркомов назначает только глава государства.
Страны ОБСЕ, в которых членов центризбиркомов назначает только парламент:
Азербайджан
Албания
Армения
Босния и Герцеговина
Великобритания
Исландия
Канада
Македония
Португалия
Сан-Марино
Сербия
Словакия
Словения
Узбекистан
Украина
Черногория.
Есть иные модели назначения членов центризбиркомов. Например,
- в Беларуси и Болгарии их назначают глава государства и парламент,
- в Венгрии – парламент по предложению главы государства,
- в Латвии и Хорватии – парламент и верховный или иной суд,
- в Дании и Лихтенштейне – государственные органы исполнительной власти.
Интересно, что в Боснии и Герцеговине семь членов ЦИК назначаются Парламентом по следующей квоте:
- 2 босняка
- 2 хорвата
- 2 серба
- 1 представитель негосударствообразующих народов
на срок полномочий 7 лет, а председатель комиссии меняется по этнической принадлежности через 21 месяц.
А еще. Состав ЦИК Испании формируется следующим образом:
- 8 судей Верховного суда Испании (по жребию)
- 5 университетских профессоров, назначаемых Парламентом.
16 членов ЦИК Узбекистана назначаются Парламентом на нефиксированный срок на основе предложений областных советов.
Источник: @Смутное время