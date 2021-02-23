Суверенный ответ на глобальные угрозы

/В мире/

США переходят от тактики сдерживания гибридных атак к наступательным действиям во всех сферах: военной, дипломатической, информационной, экономической. Волна мирового хаоса может перехлестнуть наши границы и разрушить российское государство.

Против России Западом во главе с США развязана информационно-гибридная война, которая идёт уже 6-8 лет. Её задача перенапрячь Россию, сбить нас с поставленных целей, разбалансировать ситуацию. Россия, наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей, закреплена в официальных доктринах США как оппонент, а по сути - противник и враг. А с врагом принято, если не воевать, то жёстко конфликтовать.

Наш ядерный щит и самая современная армия в мире, обеспечивают безопасность развития России как минимум на десятилетие, исключая возможность прямого военного столкновения. Потому противник использует гибридные методы ведения войны - от экономических до информационных - атакуя нас по всему фронту национальных интересов России.

США в своём противостоянии с Китаем и Россией переходят к практике «горизонтальной эскалации», где соперничество будет преимущественно проходить ниже порога перерастания в реальные боевые действия - в границах диапазона, получившего известность как «серая зона». «Серая зона» - это оперативное пространство между миром и войной, в котором осуществляются насильственные действия для изменения существующего статус-кво, находящегося ниже порога, который в большинстве случаев спровоцирует военный ответ.

Великий немецкий военный стратег Клаузевиц писал: «Война - это продолжение политики иными средствами». Суть переживаемого момента в том, что инструменты ведения войны и мира стали схожими до степени смешения, наводя тот самый «туман войны» в «серой зоне». Пользуясь моментом, США переходят от тактики сдерживания гибридных атак к наступательным действиям во всех сферах: военной, дипломатической, информационной, экономической. Эти действия носят комплексный характер, координируются на правительственном уровне Советом национальной безопасности.

Для ведения такой войны Пентагоном более десяти лет тому назад под кураторством военной разведки АНБ создано киберкомандование, статус которого ныне повышен до единого боевого. Это 6.000 (официально, по некоторым сведениям, таковых - 18.000) офицеров-интеллектуалов самого высокого технологического оснащения и материального обеспечения! Это настоящая киберармия, готовая воевать.

Для «развязывания рук» этой и подобным ей структурам (напомню, американское разведсообщество включает 17 основных разведывательных служб) руководством США декларировано упрощение режима санкционирования киберопераций, принята на вооружение концепция «перманентной информационной и киберактивности на передовых рубежах» за счёт перенесения борьбы на вражескую (читай Россию) «виртуальную территорию».

Андрей Ильницкий, советник Министра обороны Российской Федерации

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Источник: https://zvezdaweekly.ru/news/20212201423-ONU3W.html