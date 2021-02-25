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Меркель - об итогах саммита ЕС о борьбе с пандемией

Руководитель Германии Ангела Меркель рассказала об основных решения саммита Евросоюза.

Европейский совет согласился с тем, что сертификат вакцинации необходим. Он, возможно, будет введен к лету, но это нельзя гарантировать. 
Свидетельство о вакцинации может быть правильным на будущее, но политического решения о том, станет ли паспорт вакцинации обязательным условием для поездок, до сих пор нет.
На введении сертификатов вакцинации настаивали в основном южные страны Европы, надеющиеся таким образом спасти туристический сезон. 
Пограничный контроль, восстановленный Германией, Бельгией и Францией из-за пандемии, был признан деликатным вопросом.

Источник: @Смутное время

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Категория: Новости / В мире

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