В ООН подсчитали количество жертв боевых действий на Донбассе за 7 лет войны

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С 14 апреля 2014 года до начала февраля 2021 года от боевых действий на Донбассе пострадали или погибли от 42 до 44 тысяч людей.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Так, в результате войны погибло от 13 100 до 13 300 человек. Из них 3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 боевиков.

Кроме того, с начала боевых действий на Донбассе ранили 29,5–33,5 тысяч человек. Из них от 7 до 9 тысяч гражданских, 9 700–10 700 украинских военных и 12 700–13 700 боевиков.

Таким образом, на гражданских приходится 25-26% от общего количества погибших (3 375 из 13 100–13 300). Такое же соотношение касается и ранений. Однако стоит отметить, что это соотношение за годы существенно изменилось: от 33-34% в 2014 году до 4-5% в 2019-2020 годах.

В ООН к статистике смертей военных отнесли и случаи, не связанные непосредственно с военными действиями: в частности, в результате неосторожного обращения с оружием, дорожно-транспортных происшествий, болезней во время службы в зоне конфликта, убийств и самоубийств. Это составляет около 30% от общего количества.

Кроме того, в 2019 и 2020 годах до 40% смертей среди военных в зоне конфликта были вызваны болезнями, убийствами, самоубийствами, дорожно-транспортными происшествиями и другими причинами, не связанными с боевыми действиями. Однако эти случаи не включены в указанное соотношение.

Источник: @Смутное время