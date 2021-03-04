Экстремальное родительство: утка с 76 утятами

/В мире/

Стать родителем даже одного ребёнка — уже экстрим.

А эта птичка — просто героиня, ведь у неё аж 76 малышей. Учёные говорят, что раньше такое количество утят с одной уткой замечено не было.

Фото сделал Брент Сизек — фотограф-любитель дикой природы. Брент заметил выводок издалека, когда катался на лодке по озеру Бемиджи в Миннесоте. Он рассказывает, что было очень ветрено и он с трудом подплыл к утятам.

Орнитолог Йельского университета считает это «экстраординарной находкой»: 20-30 утят с одной уткой ещё понятно, но больше 70 — необычно.

Мы знаем, что утёнок считает мамой того, кого первым видит после рождения. Видимо, больше половины малышей этой уточки — приёмные.

Источник: https://likeyou.io/ekstremalnoe-roditelstvo-utka-s-76-utyatami/