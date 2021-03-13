В Беларусь поедет новый посол из России

/В мире/

Утверждение кандидатуры Евгения Лукьянова на должность посла в Республике Беларусь, поддержанное 10 марта профильным комитетом Госдумы, может означать, что политика Москвы в отношении Минска претерпит существенные изменения.

В пользу такого развития событий говорят следующие соображения. Лукьянов не является кадровым дипломатом, хотя последнее место его работы — посол РФ в Латвии (с 15 декабря 2016 года).

Своё кредо в этом качестве он изложил в двух фразах. Первая: "Я тут не созидатель, а наблюдатель, должен доложить своему правительству и президенту, что здесь вот — ст?ит, а здесь — не надо". И вторая: "Ребята мы незлобивые, но память у нас хорошая".

Опустевшие сегодня латвийские порты и вообще экономический коллапс прибалтийских "тигров" — видимо, во многом результат его "наблюдений".

В отличие от всех своих предшественников, новый посол, можно сказать, входит во второй-третий круг лично близких к президенту России кадров. Он учился с Путиным в одно время в ЛГУ — правда, курсом старше и не на юрфаке, но вполне мог быть с ним знаком.

Биография Лукьянова, в версии открытых источников, не содержит никаких данных о его семье и фактически начинается с момента окончания университета.

Отработав семь лет инженером-переводчиком в ленинградском оборонном НИИ "Импульс", через Союз журналистов перешел на работу в систему МИДа.

Дальнейшая служба проходила по линии внешних связей в Ленинграде/Петербурге, включая работу в структуре "Дрезднер-банка", (где в 1993-1996 годах по долгу службы контактировал с Путиным, куратором ВЭС Петербургской мэрии). Такие служебные перемещения характерны для сотрудников подразделения РТ (разведка с территорий) ПГУ-СВР.

С 1992 года Лукьянов служил на ответственных должностях в Северо-Западном полпредстве, а также в Совете Безопасности РФ — сначала помощником, а затем заместителем Секретаря Совбеза. Человек из команды Патрушева.

Это свидетельствует в пользу версий о его близости как минимум — к "питерским силовикам", а как максимум — к "чекистской элите".

В любом случае, новое назначение Лукьянова — сигнал о том, что прежние отношения Москвы и Минска, незыблемые с момента прихода Александра Лукашенко к власти, в ближайшее время претерпят трансформацию.

А "кейс" Лукьянова означает, что Кремль готов к "битве за синявокую" против прозападных и сотрудничающих с ними сил, "державших" доселе белорусский транзит. Вплоть до проработки самых радикальных сценариев, включая кардинальные политические изменения в республике.

Александр Маслов, политолог

Источник: @Незыгарь