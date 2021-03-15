/В мире/

В Сербии умер Альберт Андиев. Осетин, русский герой, воин и доброволец.

Он приехал в Югославию в 99-м, воевал снайпером в 549-й мотобригаде в Косово. Андиев был ранен, потерял глаз, после войны остался жить в Сербии, женился, у него родился сын.

В составе ветеранских организаций Андиев ездил на Донбасс. Как-то раз Сладков Саша спросил Альберта, почему тот поехал в Косово, почему сражался именно за сербов. Андиев ответил:

"Если не знаешь, на чьей стороне нужно сражаться, посмотри, чьи дети гибнут и выбирай эту сторону".

Это же он сказал потом про Донбасс. Завтра в сербском селе Горний Адровац, в церкви Святой Троицы состоится поминальная служба по русском добровольцу Андиеву. Церковь построена на месте гибели в 1876 году русского же добровольца Николая Раевского, который сражался за Сербию.

Из интервью Андиева.

"А почему я рискую своей жизнью во имя чужого народа? Чужих народов не бывает. Честь не лежит в столетии паскудной жизни, она лежит в миге достойной смерти".

Источник: @Наивный лис