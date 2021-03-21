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Границы открываются

Иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешено вернуться в Россию, сообщает Минобрнауки РФ.

Въехать в Россию могут иностранные студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

Источник: @Смутное время

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Категория: Новости / В мире

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