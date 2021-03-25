/В мире/

ГЕЛЕНДЖИК УЧАСТВУЕТ В МИРОВОМ ЧЕЛЛЕНДЖЕ

Геленджик присоединился к челленджу #What_is , который сейчас уже захватил самые разные города и страны мира.

Свои ролики уже представили: Дагестан, Крым, Ингушетия, Армения, Казань, Одесса, Анапа, Москва, Сочи, Варшава, Украина, Казахстан, Польша...
За минуту под бит песни «Somebody to love» надо максимально информативно рассказать о своём городе.
Ну как рассказать о нашем чудесном курорте всего за минуту?! Каааак? Задача не из лёгких.
Вот, что получилось #what_is_Gelendzhik.
Геленджик, мы тебя любим таким, какой ты есть! А ты прекрасен в любое время года!
#what_is #whatis #what_is_Kuban #what_is_Russia
#Геленджик #Gelendzhik

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / В мире

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