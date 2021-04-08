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Российские проекты будут представлены на Парижском форуме Мира-2021, сообщил вице-президент Оргкомитета форума, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

По его словам, российский бизнес во многом связан с глобальными экономическими процессами, происходящими в мире и площадка форума представляется неким демократичным и доступным аналогом традиционных встреч в Давосе для обсуждения насущных проблем.

«Для страхового рынка России, который в этом году откроется для филиалов иностранных компаний, информационная повестка форума будет предельно актуальной. Также вызывают интерес участников рынка общемировые тренды обеспечения финансового покрытия рисков в условиях пандемии, переориентация экономик на форматы устойчивого развития», - отметил глава ВСС.

Он рассказал, что в этом году концепция форума будет выстроена вокруг темы «теория изменений», а проще говоря, участники дискуссий постараются ответить на вопросы: как мы влияем на жизни людей, как мы можем помочь планете лучше управлять собой?

Организаторы форума выделили шесть глобальных направлений для работы, среди которых: кибербезопасность; принципы для мира после коронавируса; вакцинация и усиление стратегического руководства в области здравоохранения; обеспечение космический устойчивости; технологии, искусственный интеллект и алгоритмическое управление; действия по борьбе с изменением климата.

В практическом блоке площадки получают поддержку проекты, значимые для мировой экономики, их принято называть «бьющимся сердцем» форума.

В этом году для участия в финальном конкурсе будут отобраны 80 проектов по следующим ключевым направлениям:

1) Борьба с кризисом, вызванным Covid-19:

- Управление здравоохранением для борьбы с последствиями пандемии Covid-19 и для предотвращения будущих пандемий

- Ответные меры по социально-экономическим последствиям пандемии Covid-19

- Использование цифровых инструментов для борьбы с пандемией и ее последствиями

2) Лучшее управление глобальным достоянием:

- Управление океаном

- Управление пространством

- Снижение климатических рисков

3) Лучшее управление цифровым миром:

- Алгоритмическое управление

- Инструменты и сотрудничество для кибербезопасности

4) Борьба с фейковыми новостями и угрозами прессе

5) Защита гражданского пространства во времена Covid-19

6) Достижение равенства между мужчинами и женщинами

7) Укрепление сотрудничества по линии «Юг-Юг»

8) Реформирование капитализма через импакт-экономику

Подать заявку на участие в отборе проектов можно онлайн с 26 марта по 9 мая , а окончательный отбор финалистов пройдет до 19 июля 2021 года. Ознакомиться с правилами участия в отборе и подать заявку можно на сайте: https://project.parispeaceforum.org/;

Проведение 4-ого Парижского форума запланировано мира на 11-13 ноября 2021 года, в нем традиционно примут участие главы государств, представители бизнеса и ведущие экономисты мира.

Источник: пресс-служба ВСС, РСА и НССО