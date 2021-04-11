Луганск собирает спортсменов

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Организатором состязаний выступило Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР, ФСО "Динамо" и Федерация альпинизма и скалолазания Республики.

Около 100 спортсменов приняли участие в турнире и первенстве ЛНР по скалолазанию, состоявшимся в Луганске на базе физкультурно-спортивного общества "Динамо" МВД ЛНР.

Председатель федерации Валерий Коноваленко рассказал, что это первый общереспубликанский турнир и первенство по скалолазанию в закрытом помещении после годового перерыва, связанного с ограничениями из-за эпидемии коронавируса.

Источник: @Наивный лис