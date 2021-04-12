"Любил шокировать публику". Каким был принц Филипп

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Супруг королевы Великобритании герцог Эдинбургский Филипп скончался в возрасте 99 лет, сообщил Букингемский дворец. Доктор исторических наук Наталия Капитонова отметила, что в королевской семье принц Филипп играл очень важную роль.

Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался в возрасте 99 лет, сообщил Букингемский дворец.

"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского", – говорится в сообщении в Twitter.

Принц Филипп скончался утром в Виндзорском замке. Дальнейшие заявления будут сделаны своевременно, указали в Букингемском дворце.

В середине марта герцог Эдинбургский вернулся в Виндзорский замок после перенесенной операции на сердце.

Королева Елизавета II и принц Филипп были женаты более 70 лет, у них четверо детей.

В эфире радио Sputnik доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова отметила, что в королевской семье принц Филипп играл очень важную роль.

"Королева Елизавета II сразу же объявила о том, что в семье он будет главным. Роль его была очень видная. Он возглавлял большое количество различных благотворительных организаций и много времени уделял благотворительности. Как человек он был жесткий, прямой, с типично английским чувством юмора. Он выделялся тем, что обычно говорил то, что думает. Он никогда не обдумывал свои слова. Более того, даже любил шокировать публику своими высказываниями. Речи свои он писал сам, и ему это нравилось – публичные выступления у него были довольно часто", – рассказала Наталия Капитонова.

Личная жизнь королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа была на виду, отметила эксперт.

"Прожили они с королевой 73 года, и надо сказать, что Елизавета II никогда не требовала от него верности – только лояльности. У него бывали романы, сведения об этом просачивались, и скандалы случались личные. Но по негласной договоренности ни его, ни королеву, хотя ее поведение всегда было безупречным, в СМИ не "полоскали", поскольку есть понимание, что они как бы неприкасаемые", – сказала Наталия Капитонова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/